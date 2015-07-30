Парагваєць Гонсалес став гравцем ФК "Динамо" (Київ)
12:56, 30 липня 2015Спорт
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Контракт легіонера з українським клубом розрахований на 5 років.
facebook.com/fcdynamoua
Півзахисник Дерлис Гонсалес підписав контракт з ФК «Динамо» (Київ), повідомляє прес-служба клубу.
Термін угоди розрахований на п'ять років. У київському клубі парагвайський футболіст буде виступати під 25-м номером.
21-річний гравець починав свою кар'єру в парагвайському "Рубіо Нью", а кар'єру в Європі починав в португальській "Бенфіці" (Лісабон). Минулий сезон він провів у швейцарському "Базелі", де в 24-х іграх забив 3 голи.
Раніше ряд українських ЗМІ повідомляли, що Гонсалес є альтернативою Андрію Ярмоленко, який в нинішнє літнє міжсезоння може покинути ряди чемпіона України.
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