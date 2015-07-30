Парагваєць Гонсалес став гравцем ФК "Динамо" (Київ)

Півзахисник Дерлис Гонсалес підписав контракт з ФК «Динамо» (Київ), повідомляє прес-служба клубу.

Термін угоди розрахований на п'ять років. У київському клубі парагвайський футболіст буде виступати під 25-м номером.

21-річний гравець починав свою кар'єру в парагвайському "Рубіо Нью", а кар'єру в Європі починав в португальській "Бенфіці" (Лісабон). Минулий сезон він провів у швейцарському "Базелі", де в 24-х іграх забив 3 голи.

Раніше ряд українських ЗМІ повідомляли, що Гонсалес є альтернативою Андрію Ярмоленко, який в нинішнє літнє міжсезоння може покинути ряди чемпіона України.