Бубка вважає себе фаворитом майбутніх виборів президента Міжнародної федерації легкої атлетики
Президент Національного олімпійського комітету (НОК) України Сергій Бубка вважає себе фаворитом майбутніх виборів президента Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF).
Про це Бубка заявив в Куала-Лумпурі, де бере участь у роботі виконкому Міжнародного олімпійського комітету (МОК), членом якого він є, повідомляє ТАСС.
У четвер в пресі з'явилися повідомлення, згідно з якими єдиний конкурент Бубки в боротьбі за президентське крісло британець Себастьян Кое з великою часткою ймовірності переможе на майбутніх виборах, оскільки вже 12 європейських федерацій висловили йому підтримку.
"Людина в праві писати те, що він забажає, але потрібно знати реальний стан справ, - сказав Бубка. - У мене дуже сильні позиції, мене підтримують федерації, представляють різні континенти, тому я абсолютно спокійний і впевнений у їх підтримці. І в цій передвиборній гонці я лідирую".
Бубка є олімпійським чемпіоном у стрибках з жердиною, шестиразовим чемпіоном світу, 35-разовим рекордсменом світу.
Вибори на посаду голови IAAF пройдуть в серпні на конгресі організації в Пекіні.
Кое є дворазовим олімпійським чемпіоном у бігу на 1500 м.
В даний час головою IAAF є сенегалець Ламін Діак, який раніше заявив, що не планує брати участь у наступних виборах.