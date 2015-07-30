Бубка вважає себе фаворитом майбутніх виборів президента Міжнародної федерації легкої атлетики

Про це Бубка заявив в Куала-Лумпурі, де бере участь у роботі виконкому Міжнародного олімпійського комітету (МОК), членом якого він є, повідомляє ТАСС.

У четвер в пресі з'явилися повідомлення, згідно з якими єдиний конкурент Бубки в боротьбі за президентське крісло британець Себастьян Кое з великою часткою ймовірності переможе на майбутніх виборах, оскільки вже 12 європейських федерацій висловили йому підтримку.

"Людина в праві писати те, що він забажає, але потрібно знати реальний стан справ, - сказав Бубка. - У мене дуже сильні позиції, мене підтримують федерації, представляють різні континенти, тому я абсолютно спокійний і впевнений у їх підтримці. І в цій передвиборній гонці я лідирую".

Бубка є олімпійським чемпіоном у стрибках з жердиною, шестиразовим чемпіоном світу, 35-разовим рекордсменом світу.

Вибори на посаду голови IAAF пройдуть в серпні на конгресі організації в Пекіні.

Кое є дворазовим олімпійським чемпіоном у бігу на 1500 м.

В даний час головою IAAF є сенегалець Ламін Діак, який раніше заявив, що не планує брати участь у наступних виборах.