"Шахтар" не може бути дискваліфікований з Ліги чемпіонів через включення до складу Фреда

Як свідчить другий пункт 12-ї статті антидопінгових правил, дискваліфікація за вживання допінгу карається лише в тому випадку, якщо в ньому були викриті два і більше гравця з однієї команди, цитує регламент УЄФА FootBoom.com

Лише в цьому випадку УЄФА виключає команду зі змагань.

Таким чином, навіть якщо вина Фреда у вживанні допінгу під час матчів за збірну Бразилії на минулому Копа Америка буде доведена, "Шахтарю" не загрожує технічна поразка 0:3, і вже тим більше не загрожує виключення з Ліги чемпіонів.

Як повідомляв УНІАН, напередодні матчу 3-го відбіркового раанда ЛЧ "Фенербахче" - "Шахтар" стало відомо, що зданий Фредом допінг-тест на Копа Америка показав позитивний результат. Пізніше стануть відомі результати повторного аналізу, за результатами якого і буде прийнято рішення щодо цього інциденту.

Тим не менш, незважаючи на рекомендації УЄФА, гравець вийшов на поле у складі донецької команди.

Матч "Фенербахче" - "Шахтар" завершився внічию 0:0.