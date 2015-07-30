На Олімпіаді в Бразилії плавцям доведеться плавати в "стічних водах" - AP

Про це пише Дождь за матеріалами розслідування Associated Press.

37 вимірювань були зроблені в озері Родріго-ді-Фрейташ, затоці Гуанабара, на пляжі Копакабана, а також на популярному у туристів пляжі Іпанема. Жодне з цих місць не було визнане безпечним для здоров'я плавців.

На основі проведених каліфорнійськими вченими аналізів журналісти стверджують, що у воді міститься небезпечна для людини концентрація вірусів і бактерій, яка пов'язана з масштабним забрудненням водних об'єктів відходами життєдіяльності. AP підкреслює, що вміст хвороботворних мікроорганізмів в 1,7 мільйона разів перевищує небезпечний рівень, встановлений на пляжах Південної Каліфорнії.

Читайте такожУкраїнський дует з синхронного плавання завоював "срібло" Кубка Європи і ліцензію на Олімпіаду-2016"Фактично це неочищені стічні води", — прокоментував результати морський біолог Джон Гріффіт. У зразках води були виявлені аденовіруси, ротавірус і фекальні кишкові палички типу колі в концентраціях, що навіть перевищують норми бразильського законодавства.

Озеро Родрігу-ді-Фрейташ, яке влада країни спеціально очищала для Олімпіади, виявилося найбільш забрудненим водним об'єктом — від 14 млн аденовірусів на літр до 1,7 млрд.

Під час літніх Олімпійських ігор у воді та на воді змагатимуться близько 1,4 тисячі спортсменів.