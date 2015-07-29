Стрибуни у воду Горшковозов і Прокопчук завоювали срібло Чемпіонату світу
На рахунку української збірної вже дві медалі світової першості.
У Казані (Росія) завершилися командні змагання стрибунів у воду в рамках Чемпіонату світу, де українці Юлія Прокопчук і Олександр Горшковозов зайняли 2-е місце, повідомляє офіційний сайт змагань.
Український дует отримав за шість стрибків загальну суму балів 426,45.
Найбільш вдалим у Горшковозова вийшов останній стрибок, за який він отримав максимальну оцінку - 99,90 бали. У Прокопчук також вдалим вийшов останній стрибок - 81,60.
Чемпіонами світу у цьому виді програми стали британці Ребекка Джеллантрі і Томас Делі (434,65). Бронза – у китайців Сі Шиї і Чен Руолін (425,40).
Це вже друга нагород збірної України на турнірі. Раніше срібло у стрибках у воду завоював Ілля Кваша.
Чемпіонат світу з водних видів спорту проходить в Казані з 25 липня по 9 серпня.