Стрибуни у воду Горшковозов і Прокопчук завоювали срібло Чемпіонату світу

У Казані (Росія) завершилися командні змагання стрибунів у воду в рамках Чемпіонату світу, де українці Юлія Прокопчук і Олександр Горшковозов зайняли 2-е місце, повідомляє офіційний сайт змагань.

Український дует отримав за шість стрибків загальну суму балів 426,45.

Найбільш вдалим у Горшковозова вийшов останній стрибок, за який він отримав максимальну оцінку - 99,90 бали. У Прокопчук також вдалим вийшов останній стрибок - 81,60.

Чемпіонами світу у цьому виді програми стали британці Ребекка Джеллантрі і Томас Делі (434,65). Бронза – у китайців Сі Шиї і Чен Руолін (425,40).

Це вже друга нагород збірної України на турнірі. Раніше срібло у стрибках у воду завоював Ілля Кваша.

Чемпіонат світу з водних видів спорту проходить в Казані з 25 липня по 9 серпня.