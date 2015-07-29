ФФУ підтримує кандидатуру Платіні на посаду президента ФІФА

«Ми хотіли би підтвердити, що Федерація футболу України підтримує лише пана Мішеля Платіні і, відповідно, ми не підписували будь-яких інших декларацій на підтримку інших кандидатів на посаду президента ФІФА», - зазначається у листі до генерального секретаріату ФІФА, який розміщено на сайті ФФУ.

Читайте такожМішель Платіні виставить кандидатуру на посаду президента ФІФА

Як відомо, Платіні офіційно висунув свою кандидатуру на пост президента ФІФА.