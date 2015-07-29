ФФУ підтримує кандидатуру Платіні на посаду президента ФІФА
21:09, 29 липня 2015Спорт
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Федерація футболу України підтримає кандидатуру Мішеля Платіні, президента УЄФА, на посаду президента Міжнародної федерації футбольних асоціацій - ФІФА, вибори якого відбудуться на наступному Позачерговому Конгресі ФІФА 26 лютого 2016 року.
REUTERS
«Ми хотіли би підтвердити, що Федерація футболу України підтримує лише пана Мішеля Платіні і, відповідно, ми не підписували будь-яких інших декларацій на підтримку інших кандидатів на посаду президента ФІФА», - зазначається у листі до генерального секретаріату ФІФА, який розміщено на сайті ФФУ.
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Як відомо, Платіні офіційно висунув свою кандидатуру на пост президента ФІФА.
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