Українка Волошина зайняла 4-е місце у синхронному плаванні на ЧС
18:28, 29 липня 2015Спорт
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Наша спортсменка не зуміла потрапити на п'єдестал світової першості.
Ганна Волошина не змогла потрапити в число призерів ЧС / sport.bigmir.net
У Казані (Росія) завершився фінал змагань солісток в синхронному плаванні, де українка Ганна Волошина зайняла 4-е місце, повідомляє офіційний сайт змагань.
Виступ нашої спортсменки судді оцінили в 93.1333 бали. Волошина відстала від чемпіонки на 4.1000 бали.
Переможницею змагань стала Наталія Іщенко з Росії, яка випередила у підсумковій таблиці китаянку Хуан Сючен (95,7000) і Ону Карбонелл з Іспанії – 94,9000.
Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з водних видів спорту проходить в Казані з 25 липня по 9 серпня.
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