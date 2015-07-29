Українка Волошина зайняла 4-е місце у синхронному плаванні на ЧС

У Казані (Росія) завершився фінал змагань солісток в синхронному плаванні, де українка Ганна Волошина зайняла 4-е місце, повідомляє офіційний сайт змагань.

Виступ нашої спортсменки судді оцінили в 93.1333 бали. Волошина відстала від чемпіонки на 4.1000 бали.

Переможницею змагань стала Наталія Іщенко з Росії, яка випередила у підсумковій таблиці китаянку Хуан Сючен (95,7000) і Ону Карбонелл з Іспанії – 94,9000.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з водних видів спорту проходить в Казані з 25 липня по 9 серпня.