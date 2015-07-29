Легкоатлет Нікітін став чемпіоном Олімпійського фестивалю, плавець Мороз - срібний призер

Українцю підкорилась планка на позначці 2м12см з першої спроби, в той час як його основний суперник зупинився на результаті 2м09см., повідомляє прес-служба НОК України.

Тож Нікітін стає першим українським чемпіоном XIII літнього Європейського юнацького олімпійського фестивалю 2015 року в Тбілісі.

Тренер Дмитра - Ігор Лонський так прокоментував виступ свого вихованця. «Звісно ж добре, що є золота нагорода, але результат міг бути і кращим. В своєму активі Дмитро має вищі показники, буде працювати далі".

У той же час, у плавальному басейні на 50-метрівці вільним стилем Олександр Мороз з результатом 23.65 сек став срібним призером Фестивалю.

«Він великий молодчинка, дуже добре проплив, адже 50-метрівка досить така підступна дистанція. Тому для всієї команди це приємна і радісна подія», - прокоментувала тренер з плавання Олена Чайка-Лобановська.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав спортсменів та тренерський штаб з блискучим виступом та подякував за продовження славних традицій вітчизняних стрибунів у висоту та плавців.

Таким чином, протягом дня українська команда завоювала 4 нагороди - 1 золото й 3 срібла.