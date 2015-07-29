Дзюдоїст Манукян виборов "срібло" Олімпійського фестивалю

Володарем другого «срібла» для наших юних олімпійців став дзюдоїст Геворг Манукян (вагова категорія 66кг), повідомляє прес-служба НОК України.

На шляху до престижної нагороди наш спортсмен переміг однолітків з Вірменії, Азербайджану та Нідерландів.

У вирішальній сутичці українець у рівній боротьбі поступився дзюдоїсту з Італії Джованні Еспозіто.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав Геворга, його тренерів та побажав усій українській команді нових успіхів та перемог.

Як повідомляв УНІАН, раньше сьогодні першу медаль збірній Україні на ЄЮОФ-2015 принесла представниця легкої атлетики Соня Куссекала.

ХІІІ літній ЄЮОФ-2015 триває з 26 липня по 1 серпня в Тбілісі (Грузія). Престижний спортивний форум зібрав понад 3800 найсильніших юних атлетів з 50 країн континенту.

Україну на Олімпійському фестивалі представляють 48 атлетів, які ведуть боротьбу у 5 з 9 видах спорту, а саме: легкій атлетиці, дзюдо, плаванні, спортивній гімнастиці та велоспорті.