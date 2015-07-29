В Одесі відбудеться міжнародна велогонка OdessaGrandPrix2015

1 і 2 серпня Одеса вперше прийме змагання, в яких будуть представлені 16 команд — 7 іноземних і 9 українських, повідомляє прес-служба Федерації велоспорту України.

Міжнародне велосипедне суспільство буде представлено колективами з Білорусії, Румунії, Азербайджану, Ізраїлю, США, Латвії та Молдови.

Загальна кількість учасників OdessaGrandPrix, включаючи гонщиків, обслуговуючий персонал, суддів, пресу, почесних гостей складе більш 250 чоловік.

«Прогнозую складну і видовищну боротьбу, яка розгорнеться на центральних вулицях Одеси. Адже іноземцям будуть протистояти найсильніші українські команди, серед яких Kolss-BDC Team, KyivCapitalRacing, Athlet. Одеські старти точно будуть «спекотними», — впевнений президент Федерації велоспорту Олександр Башенко.

OdessaGrandPrix— це дві окремі велогонки: OdessaGrandPrix-1 і OdessaGrandPrix-2. Пройдуть вони по вулицях Одеси, в тому числі — Дерибасівській. Родзинкою гонок також стануть ділянки дистанції на бруківці, в історичному центрі міста, що, безсумнівно, додасть їй видовищності і складності.

У перший день гонка більшою частиною пройде по трасі Одеса-Київ, а ось 2-го серпня заїзди перемістяться в центральну частину міста. Траса проходитиме по вулицях Рішельєвська, Велика Арнаутська, Мала Арнаутська, Разумовська, Бєлінського, Грушевського, Дерибасівська...

OdessaGrandPrix вперше стартувала в 1995 році. І рівно за 20 років, 20-а версія гонки стала міжнародною. У минулому році Одеса також брала масштабне велозмагання, щоправда національного рівня. Тут проходив чемпіонат України 2014 — багатоденна гонка на шосе, яка повністю відповідала правилам змагань з велосипедного спорту української федрації (ФВСУ) з урахуванням регламенту міжнародної федерації (UCI).