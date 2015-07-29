Олімпійський чемпіон з боксу Джошуа готовий допомогти Кличку готуватися до бою з Ф'юрі

Олімпійський чемпіон 2012 року в суперважкій вазі британець Ентоні Джошуа сказав, що хотів би допомогти в підготовці до поєдинку Кличко — Ф'юрі в якості спаринг-партнера не своєму співвітчизнику, а українському чемпіону, повідомляє український портал Вoxingnews.

"Це було б добре. Думаю, Володимир може запропонувати мені спаринги, а Ф'юрі – ні. Для мене ці спаринги теж будуть дуже доречні в рамках підготовки до бою з Ділліаном Уайтом. До речі, можливо, ми знову будемо в тренувальному таборі Володимира Кличка разом з Уайтом, оскільки його послугами там теж користуються постійно. І я готовий поспарингувати з Уайтом прямо там, якщо він захоче".

Але для того, щоб його бій з Уайтом відбувся, як і планується, 12 грудня, Джошуа потрібно ще перемогти іншого британця Гері Корніша – першого свого суперника на профі-рингу, який перевершує його в рості.

"Зріст не завжди є визначальним чинником у бою, як ми могли побачити в бою Девіда Прайса з Ерканом Тепером. Не завжди перемагає той, хто вище. Я можу повернути його перевагу в зрості в свою користь, я можу показати інший арсенал своїх ударів – хуки і аперкоти", — сказав Ентоні Джошуа.

Як повідомляв УНІАН, бій Кличко — Вах відбудеться 24 жовтня в Дюссельдорфі (Німеччина).