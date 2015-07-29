Мішель Платіні виставить кандидатуру на посаду президента ФІФА

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

У листі, надісланому президенту і генеральним секретарям 209 національних асоціацій Міжнародної федерації футболу, він пише: "Я прийняв глибоко особисте і дуже зважене рішення, ретельно зваживши і майбутнє футболу, і своє власне майбутнє. Зрозуміло, при цьому я керувався і вашою підтримкою, тією повагою і підбадьоренням, яке виявляли мені багато з вас". Мішель Платіні пообіцяв "невпинно трудитися на благо футболу".

Також Мішель Платіні, який з 2007 року є Президентом УЄФА та з 2002 року - членом Виконавчого комітету ФІФА, пише: "За минулі півстоліття у ФІФА було тільки два президенти. Настільки дивовижна сталість - щось парадоксальне як для сучасного світу, який переживав тим часом радикальні зміни, так і для нашого спорту, де сталися значні економічні зрушення. Однак нещодавні події змушують нас почати нову сторінку в історії вищого керівного органу світового футболу і переосмислити принципи його керівництва".

Президент УЄФА зазначив, що в останні місяці він не раз захищав ідеї та пропозиції, які "дозволять ФІФА знову зайняти своє гідне і почесне місце".

Мішель Платіні підкреслив прагнення "згуртувати всі конфедерації навколо однієї мети: об'єднати світ футболу, прислухаючись до кожного і поважаючи нашу гру в усьому її різноманітті у всіх куточках світу".

Він зазначив, що виставляє свою кандидатуру "з ентузіазмом і переконаністю, але, в той же час, і з належним сумлінням людини, яка усвідомлює, що не зможе домогтися успіху самотужки".

"Розраховую на вашу підтримку і на те, що спільно ми зможемо подарувати десяткам мільйонів уболівальників таку ФІФА, який її мріють бачити, - зразкову, єдину, що демонструє солідарність організації, що заслуговує поваги і любові і працює заради людей", - додав він.

Кандидати на пост президента ФІФА повинні подати заявки до 26 жовтня 2015 року. Вибори пройдуть на Позачерговому Конгресі ФІФА в Цюріху 26 лютого 2016 року.