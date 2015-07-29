Мішель Платіні виставить кандидатуру на посаду президента ФІФА
Президент Європейського союзу футбольних асоціацій (УЄФА) оголосив, що виставить свою кандидатуру на пост президента Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА).
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
У листі, надісланому президенту і генеральним секретарям 209 національних асоціацій Міжнародної федерації футболу, він пише: "Я прийняв глибоко особисте і дуже зважене рішення, ретельно зваживши і майбутнє футболу, і своє власне майбутнє. Зрозуміло, при цьому я керувався і вашою підтримкою, тією повагою і підбадьоренням, яке виявляли мені багато з вас". Мішель Платіні пообіцяв "невпинно трудитися на благо футболу".
Також Мішель Платіні, який з 2007 року є Президентом УЄФА та з 2002 року - членом Виконавчого комітету ФІФА, пише: "За минулі півстоліття у ФІФА було тільки два президенти. Настільки дивовижна сталість - щось парадоксальне як для сучасного світу, який переживав тим часом радикальні зміни, так і для нашого спорту, де сталися значні економічні зрушення. Однак нещодавні події змушують нас почати нову сторінку в історії вищого керівного органу світового футболу і переосмислити принципи його керівництва".
Президент УЄФА зазначив, що в останні місяці він не раз захищав ідеї та пропозиції, які "дозволять ФІФА знову зайняти своє гідне і почесне місце".
Мішель Платіні підкреслив прагнення "згуртувати всі конфедерації навколо однієї мети: об'єднати світ футболу, прислухаючись до кожного і поважаючи нашу гру в усьому її різноманітті у всіх куточках світу".
Він зазначив, що виставляє свою кандидатуру "з ентузіазмом і переконаністю, але, в той же час, і з належним сумлінням людини, яка усвідомлює, що не зможе домогтися успіху самотужки".
"Розраховую на вашу підтримку і на те, що спільно ми зможемо подарувати десяткам мільйонів уболівальників таку ФІФА, який її мріють бачити, - зразкову, єдину, що демонструє солідарність організації, що заслуговує поваги і любові і працює заради людей", - додав він.
Кандидати на пост президента ФІФА повинні подати заявки до 26 жовтня 2015 року. Вибори пройдуть на Позачерговому Конгресі ФІФА в Цюріху 26 лютого 2016 року.