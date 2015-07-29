Суперником боксера Берінчика у першому поєдинку на профі-рингу буде Тарік Мадні

Протистояти Денису буде досвідчений боксер з Бельгії Тарік Мадні повідомляє прес-служба К2.

6-раундовий бій Берінчик – Мадні пройде в рамках суперлегкої вагової категорії (до 63,5 кг).

Мадні живе і тренується в Генті (Бельгія). У послужному списку 39-річного бельгійця 28 поєдинків, в яких він здобув 19 перемог. Мадні вже двічі доводилося перетинатися у рингу з боксерами з України - майбутнім претендентом на титул Чемпіона світу WBC Віктором Постолом і колишнім багаторазовим Чемпіоном Європи за версією EBU-ЇЇ Володимиром Кравцем. Обидва бої бельгієць програв.

Стійкий джорнімен Мадні багаторазово брав участь в затяжних боях за різні регіональні титули і може похвалитися солідним досвідом протистояння відомим європейським суперлегковаговикам. Так, крім вищезазначених Постола та Кравця, його суперниками ставали претенденти на титул чемпіона Європи (EBU) - француз Іван Менді і данець Каспер Брюун. Попередній бій Мадні провів у червні цього року. В цьому бою Тарік поступився технічним нокаутом володарю поясу WBC Baltic Silver - не зазнавшому ще жодної поразки поляку Міхалу Сироватці.

Нагадаємо, що головною подією вечора боксу «K2 Promotions Ukraine» в Києві стане поєдинок Олександр Усик – Джонні Мюллер, на кону якого титул Інтерконтинентального чемпіона за версією WBO у важкій вазі, яким володіє Олександр.