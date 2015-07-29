Тренеру "Шахтаря" Луческу виповнилося 70 років

Румунський фахівець керує донецькою командою вже 12-й рік і під його керівництвом змінилося кілька поколінь футболістів, повідомляє прес-служба ФК "Шахтар".

Містер – рекордсмен клубу по часу роботи на посаді головного тренера і найуспішніший наставник в історії «гірників».

На сьогодні команда з Мірчею Луческу на чолі завоювала вже 21 трофей. Найбільш гучним досягненням на європейській арені став тріумф в останньому в історії розіграшу Кубка УЄФА в 2009 році. Містер вже привів «Шахтар» до 8 перемог у національному чемпіонаті. 5 разів «помаранчево-чорні» стали володарями Кубка країни і здобули 7 Суперкубків України.

Крім того, він керував рядом румунських і турецьких клубів, з якими вигравав Чемпіонат, Кубок і Суперкубок Румунії, чемпіонат Туреччини і Суперкубок УЄФА 2000 року (з турецьким "Галатасараєм"). Також Луческу очолював збірну Румунії під час чемпіонату Європи 1984 року.