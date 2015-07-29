Легкоатлетка Куссекала здобула першу нагороду збірної України на літньому Олімпійському фестивалі

Результат українки у потрійному стрибку становить 13.30м, що тепер є її особистим рекордом, повідомляє прес-служба НОК України.

Вона зуміла покращити свій результат одразу на 72 см. й посіла 2-е місце.

Чемпіонкою в цьому виді програми стала Георгіана Анітей з Румунії - 13,50 м., бронзовим призером - Єва Пепельняк зі Словенії - 12,87 м.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав Соню і тренерський штаб з нагородою й побажав, щоб цей успіх став запорукою нових перемог, а вся збірна підтримала вдалий початок спортсменки.

Як повідомляв УНІАН, ХІІІ літній ЄЮОФ-2015 триває з 26 липня по 1 серпня в Тбілісі (Грузія). Престижний спортивний форум зібрав понад 3800 найсильніших юних атлетів з 50 країн континенту.

Україну на Олімпійському фестивалі представляють 48 атлетів, які ведуть боротьбу у 5 з 9 видах спорту, а саме: легкій атлетиці, дзюдо, плаванні, спортивній гімнастиці та велоспорті.