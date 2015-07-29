В 1/16 фіналу Кубка України "Динамо" зіграє в Комсомольську, а "Дніпро" - в селі Зоря

У Києві відбулося жеребкування матчів 1/16 фіналу Кубка України з футболу, за підсумками якої своїх суперників дізналися команди Прем'єр-ліги, що стартують у кубковому турнірі саме з цього етапу, повідомляє офіційний сайт змагань.

Зокрема, чинний володар Кубка та чемпіон країни київське "Динамо" зіграє в Комсомольську з місцевою командою "Гірник-Спорт", фіналіст кубкового турніру минулого сезону і віце-чемпіон України донецький "Шахтар" зіграє у Києві з "Арсеналом", а третя команда країни - дніпропетровський "Дніпро" зіграє з клубом "Балкани" (с. Зоря, Саратський район Одеської області).

Повністю пари 1/16 фіналу виглядають так:

МФК «Миколаїв» - «Металіст»

«Зірка» - «Карпати»

«Черкаський Дніпро» - «Сталь»

«Десна» - «Ворскла»

«Балкани» - «Дніпро»

«Мир» - «Чорноморець»

«Тернопіль» - «Металург» З.

«Арсенал-Київ» - «Шахтар»

«Суми» - «Оболонь-Бровар»

«Авангард» - «Олександрія»

«Гірник» - «Іллічівець»

«Геліос» - «Говерла»

«Нафтовик-Укрнафта» - «Олімпік»

«Гірник-Спорт» - «Динамо»

«Кристал» - «Зоря»

«Інгулець» - «Волинь»

Стадія 1/16 фіналу Кубка України складається з одного матчу. Починаючи з 1/8 фіналу, протистояння є двоматчовим.

Матчі 1/16 фіналу заплановані на 22 серпня.