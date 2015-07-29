В 1/16 фіналу Кубка України "Динамо" зіграє в Комсомольську, а "Дніпро" - в селі Зоря
Відбулося жеребкування чергового етапу кубкового турніру.
У Києві відбулося жеребкування матчів 1/16 фіналу Кубка України з футболу, за підсумками якої своїх суперників дізналися команди Прем'єр-ліги, що стартують у кубковому турнірі саме з цього етапу, повідомляє офіційний сайт змагань.
Зокрема, чинний володар Кубка та чемпіон країни київське "Динамо" зіграє в Комсомольську з місцевою командою "Гірник-Спорт", фіналіст кубкового турніру минулого сезону і віце-чемпіон України донецький "Шахтар" зіграє у Києві з "Арсеналом", а третя команда країни - дніпропетровський "Дніпро" зіграє з клубом "Балкани" (с. Зоря, Саратський район Одеської області).
Повністю пари 1/16 фіналу виглядають так:
МФК «Миколаїв» - «Металіст»
«Зірка» - «Карпати»
«Черкаський Дніпро» - «Сталь»
«Десна» - «Ворскла»
«Балкани» - «Дніпро»
«Мир» - «Чорноморець»
«Тернопіль» - «Металург» З.
«Арсенал-Київ» - «Шахтар»
«Суми» - «Оболонь-Бровар»
«Авангард» - «Олександрія»
«Гірник» - «Іллічівець»
«Геліос» - «Говерла»
«Нафтовик-Укрнафта» - «Олімпік»
«Гірник-Спорт» - «Динамо»
«Кристал» - «Зоря»
«Інгулець» - «Волинь»
Стадія 1/16 фіналу Кубка України складається з одного матчу. Починаючи з 1/8 фіналу, протистояння є двоматчовим.
Матчі 1/16 фіналу заплановані на 22 серпня.