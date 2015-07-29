Тренер "Фенербахче" Перейра: Я не чарівник, щоб обіцяти перемогу над "Шахтарем"

12:21, 29 липня 2015
Спорт
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Головний тренер "Фенербахче" Вітор Перейра підбив підсумок першого матчу 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА, зазначивши, що його команді буде важко домогтися перемоги за сумою двох матчів.

Тренер турецкой команды не готов гарантировать победу над

Про це тренер заявив на післяматчевій прес-конференції, повідомляє прес-служба ФК "Шахтар".

Зокрема, відповідаючи на питання про шанси своєї команди Перейра зазначив: "Я задоволений, і тому є багато причин. Я побачив на полі багато чого, що мені сподобалося. Ми грали з сильною командою. Діяли сміливо, показали свої козирі. Ми були в непростій ситуації - нові гравці, лише 3-4 тижні разом працюємо. Але, думаю, ми з гідністю вийшли з цієї ситуації і добре зіграли. Я не чарівник, щоб обіцяти перемогу над "Шахтарем". Але ми сміливі, добре організовані і готові йому протистояти у матчі-відповіді".

Як повідомляв УНІАН, у першому матчі "Фенербахче" - "Шахтар", який відбувся напередодні в Стамбулі, була зафіксована нічия - 0:0.

Матч-відповідь відбудеться 5 серпня у Львові.

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