Тренер "Фенербахче" Перейра: Я не чарівник, щоб обіцяти перемогу над "Шахтарем"

Про це тренер заявив на післяматчевій прес-конференції, повідомляє прес-служба ФК "Шахтар".

Зокрема, відповідаючи на питання про шанси своєї команди Перейра зазначив: "Я задоволений, і тому є багато причин. Я побачив на полі багато чого, що мені сподобалося. Ми грали з сильною командою. Діяли сміливо, показали свої козирі. Ми були в непростій ситуації - нові гравці, лише 3-4 тижні разом працюємо. Але, думаю, ми з гідністю вийшли з цієї ситуації і добре зіграли. Я не чарівник, щоб обіцяти перемогу над "Шахтарем". Але ми сміливі, добре організовані і готові йому протистояти у матчі-відповіді".

Як повідомляв УНІАН, у першому матчі "Фенербахче" - "Шахтар", який відбувся напередодні в Стамбулі, була зафіксована нічия - 0:0.

Матч-відповідь відбудеться 5 серпня у Львові.