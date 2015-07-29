Луческу задоволений першою грою кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів із "Фенербахче"
04:13, 29 липня 2015Спорт
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Наставник "Шахтаря" Мірча Луческу поділився емоціями після матчу з "Фенербахче" у першому матчі 3-ього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.
Такий результат залишає однакові шанси на другий матч / shakhtar.com
Про це повідомляє ТСН.
"Такий результат залишає однакові шанси на другий матч. Якби рахунок був 1:1, нам було б легше. Задоволений тим, як ми контролювали гру, задоволений результатом та діями своїх гравців. Впевнений, що у Ордеця, Малишева та Коваленка є гарне майбутне у "Шахтарі" та збірній України", - зазначив Луческу.
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Раніше УНІАН повідомляв, що в Стамбулі 28 липня завершився перший матч 3-го кваліфікаційного раунду турніру Ліги чемпіонів, в якому "Фенербахче" приймав на своєму полі донецький "Шахтар" і зіграв внічию - 0:0.
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