"Шахтар" і "Фенербахче" зіграли внічию в першому матчі Ліги чемпіонів

У Стамбулі завершився перший матч 3-го кваліфікаційного раунду турніру Ліги чемпіонів, в якому "Фенербахче" приймав на своєму полі донецький "Шахтар" і зіграв внічию - 0:0.

Гра на початку проходила з великою перевагою гірників. але в перші 30 хвилин вони не змогли реалізувати жодного зі своїх численних вигідних моментів. А потім "Фенербахче" поступово вирівняв гру.

У другому таймі вже більше моментів мали господарі поля, у складі яких виділялися дует перейшовших у літнє міжсезоння з "Манчестер Юнайтед" Нанні і ван Персі. Проте, "Фенербахче" також не вдалося реалізувати свої моменти.

УНІАН провів онлайн-трансляцію матчу, за якою можна простежити за ходом подій.

Матч-відповідь, в якому і вирішиться доля путівки у плей-офф - заключний раунд кваліфікації ЛЧ, відбудеться наступної середи, 5 серпня, у Львові.