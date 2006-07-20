”Шахтар” назвав ім`я свого нового генерального спонсора

Компанія "Систем Кепітал Менеджмент" (Донецьк) стала генеральним спонсором ФК "Шахтар".

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний договір про спонсорство сьогодні в Донецьку підписали генеральний директор СКМ, голова Наглядової ради ФК "Шахтар" Олег ПОПОВ і генеральний директор ФК "Шахтар" Сергій ПАЛКІН.

О.ПОПОВ повідомив, що договір укладено строком на 1 рік. При цьому представники компанії й клубу відмовилися уточнити фінансову сторону договору, пославшись на комерційну таємницю.

Разом із тим, С.ПАЛКІН зазначив, що концепція спонсорства полягає в реалізації ряду спільних проектів, зокрема, будівництво казенного комплексу, реабілітаційного центру, а також академії.

Відповідаючи на запитання про причини, що призвели до розриву з колишнім спонсором - мобільним оператором Life:), С.ПАЛКІН сказав, що сторони не зійшлися в концепції маркетингу (ТОВ "Астеліт", що надає послуги під брендом Life:), також підконтрольне ЗАТ «СКМ» - УНІАН).

Разом із тим він зазначив, що в даний час із Life:) продовжуються переговори щодо набуття нею статусу офіційного спонсора.

С.ПАЛКІН також зазначив, що в ході пошуку генерального спонсора для клубу розглядалися пропозиції трьох міжнародних компаній. С.ПАЛКІН не уточнив назву цих компаній, зазначивши при цьому, що пропозиції відхилили, оскільки керівництво футбольного клубу не влаштовувала фінансова сторона пропозицій.

Нагадаємо, 19 липня на інтернет-сайті ФК "Шахтар" було розміщено фото нової футболки клубу, на якій вже міститься назва нового спонсора, - СКМ і логотип компанії СКМ.

Довідка УНІАН. Станом на 31 грудня 2005 року, 99.8363% акцій ФК "Шахтар" (Донецьк)" належали компанії "Систем Кепітал Менеджмент" (Донецьк).

З квітня 2006 р. головою Наглядової ради ФК "Шахтар" став гендиректор СКМ Олег ПОПОВ.

Бюджет футбольного клубу "Шахтар" (м. Донецьк) у 2004/2005 рр. становив 84,5 млн. доларів. Чистий дохід ФК "Шахтар" за 2003 рік становив 25 млн. 069,4 тис. грн., чистий збиток - 9 млн. 490,1 тис. грн.

Статутний фонд ФК "Шахтар" було збільшено минулого року на понад 40% і на даний момент становить 305 млн. 500 тис. грн. Номінал акції 1 грн.

ЗАТ "Систем Кепітал Менеджмент" (м. Донецьк) - створене в 2000 р., є найбільшою управляючою компанією України, володіє й управляє активами в металургійних, машинобудівних, енергетичних, вугільних, телекомунікаційних, банківських, страхових, медіа та інших галузях і сферах економіки. Наразі СКМ володіє контрольними пакетами акцій більше 90 підприємств (включаючи опосередковане володіння).

Зокрема, компанія є акціонером металургійного комбінату "Азовсталь", Єнакіївського металургійного заводу, Харцизького трубного заводу, Авдіївського коксохімічного заводу, Центрального й Північного гірничо-збагачувальних комбінатів.

90% акцій ЗАТ "Систем Кепітал Менеджмент" належить Р.АХМЕТОВУ.