Українка Федорова посіла 4-е місце в стрибках у воду на Чемпіонаті світу

Наша спортсменка набрала за п'ять стрибків 286,95 бала, повідомляє офіційний сайт змагань.

Найбільш вдалими для українки стали друга і п'ята спроби, за які вона отримала від суддів більше 60 балів - 62,40 і 61,10 відповідно.

Чемпіонкою світу у цьому виді програми стала італійка Таня Каньотто, що лідирувала з самого початку фінальних змагань у проміжних таблицях після кожної стрибкової серії. У підсумку, вона набрала 310,85 бали. Призерами турніру стали спортсменки збірної Китаю - Ши Тінгмао (309,20) і Хі Зі 300,30).

На даний момент, на рахунку збірної України 1 нагорода ЧС - срібло Іллі Кваші в чоловічих стрибках з 1-метрового трампліну.

Чемпіонат світу з водних видів спорту проходить в Казані (Росія) з 25 липня по 9 серпня.