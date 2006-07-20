35-річчя Віталій Кличко відзначив на островах

13:46, 20 липня 2006
Спорт
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Від світових зірок боксу поздоровлень не було

Вчора боксеру і депутату Київради виповнилося 35 років.   День народження він відсвяткував у колі рідних і близьких на далеких островах. Місію з прийняття поздоровлень взяв на себе співробітник прес-служби братів Кличків Юрій Нестеренко: " Ми вирішили захистити Віталія від зайвих очей і вух. Боксеру дзвонили імениті і відомі люди. На жаль, від світових зірок боксу поздоровлень не було".   Асистент прес-служби братів Кличків в Росії  Ірина Тагінцева сказала, що цілком можливо, Кличко " вип`є горілочку під оселедчик".

Газета"Сегодня"

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