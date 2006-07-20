35-річчя Віталій Кличко відзначив на островах

Вчора боксеру і депутату Київради виповнилося 35 років. День народження він відсвяткував у колі рідних і близьких на далеких островах. Місію з прийняття поздоровлень взяв на себе співробітник прес-служби братів Кличків Юрій Нестеренко: " Ми вирішили захистити Віталія від зайвих очей і вух. Боксеру дзвонили імениті і відомі люди. На жаль, від світових зірок боксу поздоровлень не було". Асистент прес-служби братів Кличків в Росії Ірина Тагінцева сказала, що цілком можливо, Кличко " вип`є горілочку під оселедчик".

Газета"Сегодня"