Українські стрілки здобули срібло у командній першості зі швидкострільного пістолету

У змаганнях зі швидкострільного пістолета на 25 м чоловіча команда посіла 2-е місце.

Українська збірна виступала в цій дисципліні у такому складі: Роман Бондарук, Володимир Пастернак та Денис Кушніров.

Команда фінішувала з результатом 1742-59x.

В індивідуальному турнірі у цій вправі Роман Бондарук зупинився за крок до нагороди - 4-е місце, з підсумковим результатом 17 очок. Цей результат гарантував нашому спортсмену путівку на Олімпійські ігри-2016 в Ріо-де-Жанейро.

Медаль чоловічої команди стала вже другою для збірної України на ЧЄ у Маріборі. Раніше бронзову нагороду здобула Олена Костевич.