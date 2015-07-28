Українські стрілки здобули срібло у командній першості зі швидкострільного пістолету
12:35, 28 липня 2015Спорт
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На чемпіонаті Європи з кульової та стендової стрільби, який триває в словенському місті Марибор, скарбничка збірної України поповнилася срібною медаллю.
Роман Бондарук здобув срібло у командній першості й олімпійську ліцензію за підсумками особистого турніру / zik.ua
У змаганнях зі швидкострільного пістолета на 25 м чоловіча команда посіла 2-е місце.
Українська збірна виступала в цій дисципліні у такому складі: Роман Бондарук, Володимир Пастернак та Денис Кушніров.
Команда фінішувала з результатом 1742-59x.
В індивідуальному турнірі у цій вправі Роман Бондарук зупинився за крок до нагороди - 4-е місце, з підсумковим результатом 17 очок. Цей результат гарантував нашому спортсмену путівку на Олімпійські ігри-2016 в Ріо-де-Жанейро.
Медаль чоловічої команди стала вже другою для збірної України на ЧЄ у Маріборі. Раніше бронзову нагороду здобула Олена Костевич.
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