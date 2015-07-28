Хавбек "Шахтаря" Фред спійманий на допінгу
01:30, 28 липня 2015Спорт
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Атакуючий півзахисник збірної Бразилії і донецького «Шахтаря» Фред здав допінг-тест на Кубку Америки-2015, який виявився позитивним.
shakhtar.com
Допінг-тест показав наявність в організмі спортсмена сечогінної речовини – гідрохлоротіазиду. Проба Б буде розкрита у вівторок, повідомляє Eurosport з посиланням на португальський портал Record.
Фред був викликаний в збірну Бразилії на Кубок Америки-2015 замість травмованого хавбека німецького «Вольфсбурга» Луїса Густаво. На турнірі півзахисник «Шахтаря» провів два матчі.
Кубок Америки проходив у Чилі з 11 червня по 4 липня і завершився перемогою господарів турніру. Бразильці зазнали поразки в 1/4 фіналу.
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