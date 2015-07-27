Ілля Кваша став срібним призером чемпіонату світу в стрибках у воду
17:18, 27 липня 2015Спорт
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Українець посів 2-е місце у стрибках з метрового трампліну.
Ілля Кваша виграв срібло ЧС / fina.org/
У Казані (Росія) завершилися фінальні змагання у стрибках у воду з 1-метрового трампліна Чемпіонату світу з водних видів спорту, де 2-е місце посів українець Ілля Кваша, повідомляє офіційний сайт змагань.
Наш спортсмен за свої 6 стрибків отримав підсумкову оцінку 448,05 бали. А найкращою спробою Іллі став 5-й стрибок, за який він заробив 78,40 бали.
Чемпіоном у цьому виді програми став китаєць Се Сиї, який набрав 485,50 бали. Третє місце зайняв американець Майк Хіксон (428,30).
Ця медаль стала першою для збірної України на ЧС в Казані.
Чемпіонат світу з водних видів спорту проходить з 25 липня по 9 серпня.
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