Ілля Кваша став срібним призером чемпіонату світу в стрибках у воду

У Казані (Росія) завершилися фінальні змагання у стрибках у воду з 1-метрового трампліна Чемпіонату світу з водних видів спорту, де 2-е місце посів українець Ілля Кваша, повідомляє офіційний сайт змагань.

Наш спортсмен за свої 6 стрибків отримав підсумкову оцінку 448,05 бали. А найкращою спробою Іллі став 5-й стрибок, за який він заробив 78,40 бали.

Чемпіоном у цьому виді програми став китаєць Се Сиї, який набрав 485,50 бали. Третє місце зайняв американець Майк Хіксон (428,30).

Ця медаль стала першою для збірної України на ЧС в Казані.

Чемпіонат світу з водних видів спорту проходить з 25 липня по 9 серпня.