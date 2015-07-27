Українська тенісистка Цуренко увійшла в Топ-50 світового рейтингу

Вона займає 47-е місце в класифікації, повідомляє Тенісний портал України.

Напередодні Цуренко виграла свій перший титул WTA, ставши переможницею турніру в Стамбулі.

Оновила свій особистий рекорд і 18-річна Ангеліна Калініна. Перемога на змаганнях в Сакраменто (США) дозволила юній українці піднятися на 148-й рядок у світовій класифікації (+44), і тим самим вперше опинитися в числі 150-ти найсильніших.

Найкраща тенісистка країни Еліна Світоліна на цьому тижні займає 20-у позицію, Катерина Бондаренко посідає 106-те місце, а Марина Заневська - 123-е.

Кращою серед українок у парному рейтингу є Ольга Савчук, яка другий тиждень поспіль займає 50-ю сходинку в парному рейтингу.