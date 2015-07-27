Українська тенісистка Цуренко увійшла в Топ-50 світового рейтингу
13:14, 27 липня 2015Спорт
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Українська тенісистка Леся Цуренко в оновленому рейтингу WTA піднялася на 24 позиції і вперше увійшла в число 50-ти найсильніших тенісисток планети.
Леся Цуренко вперше увійшла в Топ-50 світового рейтингу / sapronov-tennis.org
Вона займає 47-е місце в класифікації, повідомляє Тенісний портал України.
Напередодні Цуренко виграла свій перший титул WTA, ставши переможницею турніру в Стамбулі.
Оновила свій особистий рекорд і 18-річна Ангеліна Калініна. Перемога на змаганнях в Сакраменто (США) дозволила юній українці піднятися на 148-й рядок у світовій класифікації (+44), і тим самим вперше опинитися в числі 150-ти найсильніших.
Найкраща тенісистка країни Еліна Світоліна на цьому тижні займає 20-у позицію, Катерина Бондаренко посідає 106-те місце, а Марина Заневська - 123-е.
Кращою серед українок у парному рейтингу є Ольга Савчук, яка другий тиждень поспіль займає 50-ю сходинку в парному рейтингу.
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