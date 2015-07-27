Боксер Митрофанов завоював першу олімпійську ліцензію для України на Ігри-2016

В рамках вечора професійного боксу нового проекту AIBA Pro Boxing, що проходив у Москві, Митрофанов здобув перемогу над французом Мішелем Таваресом, повідомляє прес-служба Федерації боксу України.

Дмитро володів ініціативою з перших секунд поєдинку. Бій, розрахований на 8 раундів, завершився після шостого раунду. По його закінченні секунданти французького боксера відмовилися від продовження поєдинку. Таким чином, Митрофанов здобув перемогу технічним нокаутом – ТКО R7.

Тепер у вересні на Дмитра чекає бій за чемпіонський пояс AIBA з росіянином Артемом Чеботарьовим, який, в рамках цього ж вечора боксу, переміг румунського боксера Богдана Юратоні за очками одноголосним рішенням суддів– 3:0 (76:75, 77:75, 77:75).

Олімпійські ігри-2016 пройдуть у Ріо-де-Жанейро (Бразилія) з 5 по 21 серпня 2016 року.