Український футболіст "Уфи" Зінченко відмовився від отримання громадянства РФ

Рішення пов'язане з пропозицією про перехід в європейську команду високого рівня, повідомив ТАСС генеральний директор уфімського клубу Шаміль Газізов.

У березні повідомлялося, що 18-річний Зінченко протягом місяця-двох отримає російське громадянство, після чого почне оформлення російського футбольного громадянства.

"Він відмовився від цієї ідеї, - сказав Газізов. - Він хоче зберегти українське громадянство, щоб не вважатися легіонером у європейському топ-клубі. А інтерес до нього є. Ми маємо пропозицію, і, можливо, він залишить клуб вже в поточне трансферне вікно. Ми, звичайно, чинити перешкод не будемо, тому що особисто я вважаю, що він в майбутньому гравець світового класу. Зі спортивного духу було б неправильно його не відпустити".

"Уфа" в лютому підписала контракт із Зінченко на 4 роки. Однак проти угоди виступив донецький "Шахтар", з яким гравець розірвав контракт минулого літа в односторонньому порядку, і уфимському клубу для вирішення ситуації довелося звернутися в Міжнародну федерацію футболу (ФІФА). З тих пір він взяв участь у восьми іграх команди, а в суботу в матчі 2-го туру чемпіонату Росії з "Ростовом" /1:2/ забив перший м'яч у складі уфімцев.

Зінченко виступав за молодіжний склад донецького "Шахтаря" з 2012 року. Влітку минулого року він в односторонньому порядку розірвав контракт і до зими тренувався в розташуванні казанського "Рубіна".

Півзахисник в 2013 році в складі збірної України виступив на чемпіонаті Європи для гравців до 17 років і був включений Союзом європейських футбольних асоціацій (УЄФА) у десятку кращих гравців за підсумками турніру. У липні півзахисник у складі української команди відіграв три матчі на чемпіонаті Європи для гравців до 19 років. Українці домоглися однієї нічиєї при двох поразках і не змогли вийти в плей-офф.

Зінченко - універсальний футболіст, здатний виступити на будь-якій позиції півзахисту, а також на краях захисту.