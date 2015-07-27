НОК України та Естонії підписали меморандум про співробітництво

Підписання документу відбулося в присутності гостей XIII Фестивалю, а саме, представників Олімпійських комітетів Ізраїлю, Вірменії, Словенії, Норвегії, Латвії, Болгарії, Албанії, Македонії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Пакистану, Камеруну та Сінгапуру, повідомляє прес-служба НОК України.

«Впевнений, що наша ініціатива підписання меморандуму про взаєморозуміння під час важливого престижного спортивного форуму буде у майбутньому підтримана нашими колегами з інших країн світу. Підписуючи цей документ ми відкриваємо шлях до співпраці не лише Олімпійських комітетів, а й федерацій, навчальних закладів, Олімпійських академій. Вірю, наша конструктивна, спільна робота та взаєморозуміння сприятимуть розвитку спорту, вихованню нових чемпіонів та здорової молоді», - сказав президент НОК України Сергій Бубка.

Нейнар Селі відзначив: «Ми дуже вдячні Сергію Бубці за прекрасну ідею щодо підписання договору в присутності керівництва спорту різних країн світу. Ми готові до співпраці у різних напрямках, адже спорт це не лише спільне святкування успіху, а й регулярна підтримка та допомога».

Відзначимо, що відповідно до документу Олімпійські комітети зміцнять спортивні відносини між двома країнами, обмінюватимуться знаннями та дослідженнями в галузі спорту, медицини, фізичного виховання, а також досвідом в організації спортивних заходів.