Британець Кріс Фрум вдруге виграв велосипедну гонку "Тур де Франс"

Про це повідомляє Російська Служба Бі-Бі-Сі.

Фрум був на 72 секунди швидше колумбійця Наіро Кінтана.

На завершальному етапі гонки Фруму довелося зробити вимушену зупинку, щоб витягнути паперовий пакет, який потрапив у ланцюг.

Після цього він наїхав на порожню пляшку з-під води. Сміття на трасі могло коштувати Фруму першості.

Тим не менше, йому вдалося зберегти рівновагу і прийти до фінішу раніше за інших.

Раніше УНІАН повідомляв, що на третьому етапі найпрестижнішої велобагатоденки світу "Тур де Франс" падіння велогонщика призвело до завалу пелотона і зупинки гонки.