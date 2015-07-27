Британець Кріс Фрум вдруге виграв велосипедну гонку "Тур де Франс"
03:09, 27 липня 2015Спорт
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Британець Кріс Фрум виграв велосипедну гонку "Тур де Франс". Він став першим підданим Сполученого королівства, якому вдалося перемогти в гонці двічі.
REUTERS
Про це повідомляє Російська Служба Бі-Бі-Сі.
Фрум був на 72 секунди швидше колумбійця Наіро Кінтана.
На завершальному етапі гонки Фруму довелося зробити вимушену зупинку, щоб витягнути паперовий пакет, який потрапив у ланцюг.
REUTERS
Після цього він наїхав на порожню пляшку з-під води. Сміття на трасі могло коштувати Фруму першості.
Тим не менше, йому вдалося зберегти рівновагу і прийти до фінішу раніше за інших.
REUTERS
Раніше УНІАН повідомляв, що на третьому етапі найпрестижнішої велобагатоденки світу "Тур де Франс" падіння велогонщика призвело до завалу пелотона і зупинки гонки.
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