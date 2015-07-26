"Дніпро" здобув вольову перемогу над "Чорноморцем" у центральному матчі туру

У Дніпропетровську завершився матч 2-го туру чемпіонату України з футболу, в якому "Дніпро" приймав одеський "Чорноморець" і, програючи по ходу матчу з рахунком 0:2, виграв - 4:2.

Доля матчу була вирішена в середині другого тайму.

Одесити несподівано активно розпочали гру і вже на 24-й хвилині відкрили рахунок. Андрій Слінкін зі свого штрафного зробив довгу передачу на хід Владиславу Калітвінцеву, який наздогнав м'яч, трохи змістився в центр і пробив у лівий від себе кут. А на самому початку другого тайму, на 51-й хвилині "Чорноморець" забив другий гол, зробивши вагому заявку на перемогу. Цього разу Калітвінцев навісив зі штрафного, воротар "Дніпра" Денис Бойко грубо помилився на виході, зіткнувшись з Дугласом, і Давид Хочолава, скориставшись плутаниною в стані суперника головою відправив м'яч у сітку - 0:2.

Втім, "Дніпро" досить швидко прийшов у себе і забив два голи у відповідь. На 63-й хвилині Руслан Ротань зі штрафного м'яко перекинув м'яч через "стінку" у ближній кут. Воротар одеситів Євген Боровик лише поглядом провів м'яч. А за 8 хвилин, на 71-й, Бруно Гама з кутового навісив точно на голову вчасно набігшого Романа Безуса, який вколотив м'яч у сітку - 2:2.

Нарешті, вирішальний епізод у матчі стався на 78-й хвилині. Леонардо де Матос навісив з правого флангу, Євген Селезньов скинув м'яч і Нікола Калініч в падінні через себе відправив м'яч у сітку - 3:2.

Підсумок матчу на 4-й доданій арбітром хвилині гри підвів другий гол Калініча - 4:2.

Таким чином "Дніпро" набрав 4 очки і ділить в таблиці 3-е місце з луганською "Зорею" і харківським "Металістом". Лідирують київське "Динамо" та донецький "Шахтар" - по 6 очок.