Чемпіонат України, 2-й тур, "Дніпро" - "Чорноморець": онлайн відеотрансляція

Сьогодні у Дніпропетровську проходить матч 2-го туру чемпіонату України з футболу, в якому "Дніпро" приймає на своєму полі одеський "Чорноморець".

Фіналіст Ліги Європи УЄФА невдало стартував у новому сезоні, зігравши внічию в Ужгороді з "Говерлою" - 2:2. А заяви Мирона Маркевича про необхідність посилення не повною мірою пояснюють бліду гру відомих майстрів проти необстріляних виконавців «Говерли». Так чи інакше, рівноцінно замінити Євгена Коноплянку практично неможливо.

Значною мірою, «Дніпру» зараз надається друга спроба проявити себе проти суперника, який не може похвалитися високими завданнями і гучними прізвищами в оновленому складі.

У свою чергу, «Чорноморець» у Дніпропетровську протягом багатьох сезонів виглядає блідою тінню господарів. Останній раз «моряки» не програли тут ще 10 років тому, коли, в тому числі завдяки виїзній перемозі, завоювали бронзові нагороди під керівництвом Семена Альтмана. В офіційних іграх одесити не виграють з листопада минулого року, а на чужих поля ще на сім місяців довше.

Всього, у 38 іграх у вищому дивізіоні українського футболу, на рахунку "Дніпра" 21 перемога при 6 нічиїх та 11 поразках (різниця голів – 44:33). А в останні три сезони "Дніпро" здобув 5 перемог, 1 поразка (в Одесі).

На котируваннях букмекерських контор в майбутньому матчі "Дніпро" є фаворитом зі значною перевагою. На перемогу господарів поля ставки приймаються з коефіцієнтом 1,18 до 1, на нічию - 5,91 до 1, а на перемогу "Чорноморця" - 13,98 до 1.

Матч "Дніпро" - "Чорноморець" розпочнеться о 19.30. ТВ-трансляцію гри проведе канал "2+2".

Стартові склади команд:

Дніпро: 71. Бойко, 14. Чеберячко, 23. Дуглас Сілва, 30. Папа Гуйє, 19. Безус, 25. Федорчук, 29. Ротань, 9. Калініч, 97. Близниченко, 99. Матеус, 11. Селезньов

Запасні: 77. Шеліхов, 12. Лео Матос, 44. Федецький, 15. Чигринський, 7. Канкава, 17. Баланюк, 20. Бруно Гама

Чорноморець: 12. Боровик, 5. Хочолава, 25. Мартиненко, 33. Слінкін, 10. Калітвінцев Ст., 16. Філімонов, 18. Шаповал, 20. Куценко, 32. Петько, 14. Мурашов, 21. Переверза

Запасні: 71. Безрук, 11. Смірнов, 6. Ковалець, 19. Калита, 23. Немчанінов, 52. Насимі, 78. Соломка