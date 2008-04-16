Результати півфіналів Кубка України

Закінчилися півфінальні матчі-відповіді Кубка України з футболу.

Металург (Д) - Динамо 0:1 (Гіоане 68). За підсумками двох матчів - перший 2:1 на користь Динамо - до фіналу проходить київський клуб.

Шахтар - Чорноморець 3:0 (Адріано 4, Кравченко 72, Дуляй 74). У першому матчі рахунок був 1:2 на користь Шахтаря.

Отже в фіналі, 7 травня в Харкові зустрінуться Шахтар і Динамо.