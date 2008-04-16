Результати півфіналів Кубка України
20:28, 16 квітня 2008Спорт
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Доволі передбачувані...
Закінчилися півфінальні матчі-відповіді Кубка України з футболу.
Металург (Д) - Динамо 0:1 (Гіоане 68). За підсумками двох матчів - перший 2:1 на користь Динамо - до фіналу проходить київський клуб.
Шахтар - Чорноморець 3:0 (Адріано 4, Кравченко 72, Дуляй 74). У першому матчі рахунок був 1:2 на користь Шахтаря.
Отже в фіналі, 7 травня в Харкові зустрінуться Шахтар і Динамо.
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