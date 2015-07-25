"Динамо" обіграло "Олімпік" в центральному матчі дня Прем'єр-ліги

На столичному НСК "Олімпійський" завершився матч 2-го туру чемпіонату України з футболу, в якому "Динамо" приймало донецький "Олімпік" та виграло - 2:0.

Доля матчу була вирішена вже в самому дебюті.

На 12-й хвилині Жуніор Мораєс відпасував м'яч на хід Андрію Ярмоленку, який скинув грудьми і другим дотиком завдав точний удар - 1:0. Надалі кияни контролювали хід гри і на початку другого тайму подвоїли свою перевагу. На 61-й хвилині після точної передачі Мігеля Велозу на Мораєса, той прокинув собі м'яч на хід і низом пробив у ближній кут точно під штангу, 2:0.

Не змінили хід гри і два видалення у складі господарів поля з різницею в 5 хвилин. На 51-й хвилині другу жовту картку і видалення заробив Євген Хачеріді, який примудрився отримати два попередження протягом 3-х хвилин. А на 64-й хвилині друге попередження отримав Олександр Драгович, який перший "гірчичник" заробив на початку гри.

Незважаючи на явну чисельну меншість кияни впевнено довели гру до перемоги.

В інших матчах дня львівські "Карпати" здолали "Сталь" з Дніпродзержинська (1:0), ужгородська "Говерла" і полтавська "Ворскла" зіграли внічию - 1:1, а луганська "Зоря" і харківський "Металіст" голів не забивали - 0:0.