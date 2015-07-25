Склад збірної України з баскетболу поповнив американець Джером Рендл

Розігруючий Джером Рендл прибув до табору національної збірної України в Южному, і сьогодні вранці провів перше тренування, повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Наразі триває процес натуралізації гравця.

Рендл має виступити у складі української команди на Євробаскеті-2015.

28-річний американський плеймейкер виступав за маріупольський «Азовмаш» у сезоні-2011/12, провів 22 матчі, мав 15,7 очка і 4,8 передачі в середньому за гру. Потім Рендл виступав у бельгійському «Шарлеруа», турецьких «Альяга», «Трабзонспорі» і «Ескішехірі».

Нещодавно Рендл грав у Літній лізі НБА в Лас-Вегасі за «Мілуокі Бакс» разом з українським центровим В'ячеславом Кравцовим.

Нагадаємо, що раніше у складі збірної України виступав інший натуралізований американець Юджин Джеттер, який, зокрема, прийняв участь в найуспішнішому в історії України Євробаскеті-2013 та дебютному Чемпіонаті світу-2014.