Українки двічі за день потрапили в четвірку найсильніших на ЧС з водних видів спорту

У Казані (Росія) завершився перший змагальний день Чемпіонату світу з водних видів спорту, де українські спортсменки двічі потрапили в четвірку найсильніших - у стрибках у воду та синхронному плаванні.

У синхронних стрибках з 3-метрового трампліна в жіночих дуетах Вікторія Кесар та Анастасія Недобіга показали підсумковий результат 302,85 бали і посіли 4-е місце. Від переможниць змагань українки відстали на 48,45 бала.

Трійку призерів склали команди Китаю, Канади і Австралії.

У ще одному виді програми за участю представників України - турнірі солісток в синхронному плаванні (технічна програма) - українка Анна Волошина набрала 90.8912 бали, відставши від переможниці на 4.3768 бали.

Чемпіонкою світу у цьому виді програми стала росіянка Світлана Ромашина, на другому місці - Она Карбонелл з Іспанії, на третьому - китаянка Сунь Веньянь.

Чемпіонат світу з водних видів спорту проходить в Казані з 24 липня по 9 серпня.