Чемпіонат України, 2-й тур, "Динамо" - "Олімпік": онлайн відеотрансляція

Сьогодні в Києві проходить матч 2-го туру чемпіонату України з футболу, в якому "Динамо" приймає на НСК "Олімпійський" донецький "Олімпік".

Кияни і донеччани в минулому сезоні встигли зіграти 4 рази – по двічі у Чемпіонаті та Кубку. І лише в останньому з них «Олімпік» поступився за всіма статтями, 1:4. До того ж кияни не могли зламати насичену, однак далеко не безгрішну оборону «Олімпіка», зробивши це лише раз – практично одночасно з фінальним свистком домашньої гри регулярного сезону, 1:0. Ще два матчі завершилися нульовою нічиєю. І це при тому, що всі поєдинки проходили фактично на полі столичної команди.

«Динамо» своїми кондиціями в матчі Суперкубка і в грі 1-го туру чемпіонату не переконало в оптимальній готовності до сезону, що й не дивно: чемпіон автоматично потрапив в груповий турнір головного клубного турніру континенту - Ліги чемпіонів, під який і буде коригувати пік форми.

«Олімпік» явно перевершував «Чорноморець» тиждень тому, однак втратив перемогу практично з рук - 2:2. Наставник донеччан Роман Санжар пообіцяв підсилити склад, проте пошуки на даний момент тривають.

На котируваннях букмекерських контор явним фаворитом матчу вважається "Динамо", ставки на перемогу якого приймаються з коефіцієнтом 1,11 до 1. У той же час, ймовірна нічия оцінюється з коефіцієнтом 7,88 до 1, а перемога "Олімпіка" - 16,15 до 1.

Матч "Динамо" - "Олімпік" розпочнеться о 19.30. ТВ-трансляцію гри проведе канал "2+2".

Стартові склади команд:

Динамо: 23. Рибка, 5. Антунеш, 6. Драгович, 24. Віду, 34. Хачеріді, 4. Велозу, 17. Рибалка, 90. Беланда, 10. Ярмоленко, 11. Жуніор Мораєс, 22. Кравець

Запасні: 1. Шовковський, 8. Петрович Р., 9. Морозюк, 16. Сидорчук, 19. Гармаш, 29. Буяльський, 20. Гусєв О.

Олімпік Д: 16. Литовченко, 4. Гришка, 9. Гошкодеря, 23. Шериф, 33. Борзенко, 7. Драченко, 11. Моха, 13. Огиря, 19. Тищенко В., 34. Танчик, 77. Кадімян

Запасні: 1. Махарадзе, 24. Федорів, 8. Доронін, 15. Лебідь, 17. Шестаков, 18. Семенина, 21. Лисенко