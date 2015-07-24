Британському коміку повернули кинуті в Блаттера 600 доларів

Про це заявив сам Бродкін, додавши, що найближчим часом він постане перед судом, повідомляє Lenta.ru з посиланням на британське видання The Telegraph.

«На жаль, справа йде серйозно та мене будуть судити. Буде смішно, якщо я стану першою людиною, який сяде у в'язницю у зв'язку зі справою про корупцію у ФІФА», — зазначив Бродкин.

Шоумен, який виступає під псевдонімом Лі Нельсон, був заарештований після того, як спробував зірвати прес-конференцію глави ФІФА в Цюріху. Коли Блаттер в компанії директора по зв'язках з громадськістю з'явився в залі, молодий чоловік вибіг на сцену і жбурнув у чиновника пачку доларів.

Провокатор тут же потрапив в руки охоронців глави ФІФА, які вивели коміка із залу. Згодом він був переданий поліції, де йому пред'явили звинувачення в незаконному проникненні в штаб-квартиру організації, так як він не мав права перебувати в будівлі.

У минулому році комік ледь не проник на борт літака футбольної збірної Англії, що вирушала на чемпіонат світу-2014. В останній момент поліція відтіснила його від прямувавших до лайнера гравців. Роком раніше він проник на тренування англійського клубу «Манчестер Сіті» і спокійно тренувався разом з футболістами, поки його не затримали.