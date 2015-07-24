Один з основних спонсорів ФІФА вважає, що реформи в організації при її нинішньому керівництві неможливі

Про це заявив у п'ятницю гендиректор Visa Чарльз Шарф, передає ТАСС.

На його думку, реакція ФІФА на пред'явлені щодо деяких чиновників цієї організації звинувачення в корупції була "цілком неадекватною" і показала, що у Федерації не усвідомлюють необхідність проведення внутрішніх реформ.

"Для того, щоб розробити план реформ, необхідно створення незалежної комісії, яку б очолив один або кілька неупереджених керівників", - заявив Шарф. При цьому в Visa вважають, що "при нинішньому керівництві ФІФА ніяких значних реформ не може бути здійснено", - сказав гендиректор.

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Підкресливши, що Visa в своєму керівництві компанією і поводженні з клієнтами "дотримується найвищих стандартів", Шарф заявив: "Ми шукаємо партнерів, які думають і поводяться так само, як ми". "Я не думаю, що ФІФА відповідає цим стандартам", - додав він.

Раніше інший ключовий спонсор ФІФА компанія Coca-Cola також висловилася на підтримку створення незалежної комісії з нагляду за реформами в організації. "Ми вважаємо, що створення цієї незалежної комісії буде найбільш надійним способом для ФІФА почати процес реформ і повернути довіру, яку вона втратила, - заявили в компанії. - Ми закликаємо до цього підходу через нашу глибоку прихильність до етики та прав людини, а також в інтересах успішності ФІФА".

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Раніше УНІАН повідомляв, що акціонери німецького концерну Adidas, який спеціалізується на випуску спортивного взуття, одягу та приладдя, засумнівалися в доцільності подальшого співробітництва компанії з Міжнародною федерацією футбольних асоціацій (ФІФА).