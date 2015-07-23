Словацька "Жиліна" і бельгійський "Шарлеруа" стали суперниками українських клубів у Лізі Європи

В Жиліні (Словаччина) та Єрусалимі (Ізраїль) завершилися матчі 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи, в яких "Жиліна" обіграла молдавську "Дачію" (4:2) і стала суперником полтавської "Ворскли", а бельгійський "Шарлеруа" вдруге розгромив "Бейтар" (4:1), отримавши в опоненти наступного раунду змагань луганську "Зорю".

У парі "Жиліна" - "Дачія" перший матч у Молдові завершився перемогою гостей з рахунком 1:0. І на своєму полі, у Словаччині, "Жиліна" також мала перевагу. Вже на 15-й хвилині Денис Вавро відкрив рахунок, а на 30-й "Дачія" сама себе поставила в безнадійну ситуацію після видалення з поля Євгена Лозового. Залишившись в меншості молдавський клуб пропустив два м'ячі поспіль на початку другого тайму. Відзначилися Мирослав Качор і Міхал Шкварка. Після цього гравець "Дачії" Євген Качук скоротив розрив в рахунку, але Якуб Паур знову довів різницю до великої (4:1). Підсумок матчу підвів молдавський футболіст Петру Леука - 4:2.

У свою чергу, в парі "Шарлеруа" - "Бейтар" багато було зрозуміло вже після першого матчу, який бельгійці виграли на своєму полі - 5:1. Матч-відовідь також завершився крупною перемогою "Шарлеруа". Рахунок у грі відкрив ізраїльтянин Омер Атцилі, але потім забивали лише гості - Нескенс Кебано, Енес Саглік, Діумерсі Ндонгала і Флоран Стевенс.

Матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи відбудуться 30 липня і 6 серпня. Вирішальні ігри-відповіді "Ворскла" і "Зоря" проведуть в Україні.