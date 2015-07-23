Блаттер прилетів до Санкт-Петербурга на жеребкування ЧС-2018

Це перша офіційна зарубіжна поїздка Блаттера з 2 червня, коли він відразу після переобрання оголосив про свою майбутню відставку, спричинену найбільшим корупційним скандалом в історії ФІФА, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Після травневих арештів футбольних чиновників у Швейцарії за запитом США президент ФІФА пропустив чемпіонат юніорів у Новій Зеландії, жіночий чемпіонат світу у Канаді і Copa America в Чилі, які він незмінно відвідував, нагадує Reuters.

Читайте такожПутін зустрінеться з опальним президентом ФІФА Блаттером на жеребкуванні ЧС-2018

Очікується, що на жеребкуванні буде присутній також президент РФ Володимир Путін.

Як повідомляв УНІАН, раніше виконком ФІФА призначив дострокові вибори президента на 26 лютого 2016 року. Це пов'язано з тим, що переобраний у травні на свій п'ятий термін Йозеф Блаттер заявив про намір піти у відставку 2 червня на тлі корупційного скандалу. Швейцарець керував федерацією з 1998 року.