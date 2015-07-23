УЄФА зняв 1 очко зі збірної Хорватії за свастику на полі
Збірна Хорватії оштрафована у кваліфікації ЄВРО-2016 на одне очко і зобов'язана провести два наступні домашні матчі при порожніх трибунах.
Контрольно-дисциплінарна та етична комісія УЄФА зняла очко зі збірної Хорватії у відбірковому циклі чемпіонату Європи-2016 як покарання для Хорватського футбольного союзу (ХФС), повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Хорвати також зобов'язані провести два наступні домашні матчі в турнірах УЄФА при порожніх трибунах і не грати до кінця кваліфікації на стадіоні "Полюддя" у Спліті. До того ж, ХФС оштрафований на 100 тисяч євро.
Це покарання ХФС поніс за расистську витівку під час зустрічі з італійцями (1:1) в червневому матчі Європейської кваліфікації в Спліті, коли на полі протягом першого тайму матчу було зображення свастики.
Апеляція може бути подана протягом трьох днів з моменту отримання обгрунтованого рішення.
Збірна Хорватії залишилася лідером групи Н турнірній таблиці, але тепер команда випереджає Італію лише на одне очко (13 проти 12).