УЄФА зняв 1 очко зі збірної Хорватії за свастику на полі

Контрольно-дисциплінарна та етична комісія УЄФА зняла очко зі збірної Хорватії у відбірковому циклі чемпіонату Європи-2016 як покарання для Хорватського футбольного союзу (ХФС), повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Хорвати також зобов'язані провести два наступні домашні матчі в турнірах УЄФА при порожніх трибунах і не грати до кінця кваліфікації на стадіоні "Полюддя" у Спліті. До того ж, ХФС оштрафований на 100 тисяч євро.

Це покарання ХФС поніс за расистську витівку під час зустрічі з італійцями (1:1) в червневому матчі Європейської кваліфікації в Спліті, коли на полі протягом першого тайму матчу було зображення свастики.

Апеляція може бути подана протягом трьох днів з моменту отримання обгрунтованого рішення.

Збірна Хорватії залишилася лідером групи Н турнірній таблиці, але тепер команда випереджає Італію лише на одне очко (13 проти 12).