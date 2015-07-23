"Шахтар" обіграв "Волинь" у матчі чемпіонату України

У Луцьку завершився матч 2-го туру чемпіонату України з футболу, в якому "Волинь" приймала на своєму полі донецький "Шахтар" і програла з рахунком 1:4.

Гра в Луцьку проходила на рівних лише в першій половині першого тайму, після чого гості впевнено володіли перевагою.

"Шахтар" відкрив рахунок на 25-й хвилині, коли Тейшейра зліва увірвався в штрафний майданчик "Волині", віддав поперечну передачу на Марлоса, а той, у свою чергу, віддав м'яч на хід Тайсону, який точно пробив у ворота повз голкіпера лучан Богдана Шуста. А за 14 хвилин, на 39-й, після передачі Тейшейри на хід Гладкий вийшов один на один з Шустом, але не зумів переграти голкіпера. Разом т тим, м'яч відскочив точно на ногу Алексу Тейшейрі, який завдав точний удар - 2:0.

Лише на передостанній хвилині першого тайму господарі поля зуміли забити гол, коли Флорентін Матей реалізував пенальті. Проте, на 54-й хвилині гірники відновили різницю в два м'ячі. Тайсон прийняв передачу Марлоса і віддав пас на забутого захисниками Алекса Тейшейру, який встиг розвернутися і пробив точно в кут.

А вже в доданий арбітром час, на 93-й хвилині, останній гол у матчі забив Едуардо да Сілва. Бернард зі штрафного зробив поперечну передачу і Да Сілва завдав удару - м'яч зачепив захисника Артема Шабанова і влетів у сітку - 4:1.

Таким чином, "Шахтар" здобув другу перемогу в двох матчах і продовжує йти без втрат у чемпіонаті України - 6 очок.

2-й тур продовжиться іграми у вихідні, 25-26 липня.