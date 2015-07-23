Жіноча збірна України стала чемпіоном Європи у стрільбі з малокаліберного пістолета
Лідер команди олімпійська чемпіонка Олена Костевич завоювала "бронзу" в особистому турнірі.
У Маріборі (Словенія) завершився фінал чемпіонату Європи зі стрільби з пістолета у жінок на дистанції 25 м., де українки завоювали "золото" в командному турнірі, а лідер команди Олена Костевич стала бронзовим призером в особистому турнірі, повідомляє офіційний сайт змагань.
В особистому турнірі Костевич посіла 3-е місце у півфінальному раунді, а в медальному матчі за "бронзу" виявилася точнішою за Ніно Салуквадзе з Грузії - 7:5 (587:585). Чемпіонкою Європи у цьому виді програми стала Софія Чонка з Угорщини, яка у фіналі "перестріляла" Вікторія Чайку (Білорусь) - 8:6 (580:583).
У командному заліку в українок Костевич, Катерини Зеленської та Оксани Камінської виявилося в сумі 1734 бали, що дозволило їм на 1 очко обійти команду Росії (1733) і на 5 пунктів - спортсменок з Болгарії – 1729.
Це перші медалі збірної України на Чемпіонаті Європи зі стрільби з малокаліберної зброї та стендової стрільби.
Турнір проходить у Мариборі з 21 по 31 липня.