Жіноча збірна України стала чемпіоном Європи у стрільбі з малокаліберного пістолета

У Маріборі (Словенія) завершився фінал чемпіонату Європи зі стрільби з пістолета у жінок на дистанції 25 м., де українки завоювали "золото" в командному турнірі, а лідер команди Олена Костевич стала бронзовим призером в особистому турнірі, повідомляє офіційний сайт змагань.

В особистому турнірі Костевич посіла 3-е місце у півфінальному раунді, а в медальному матчі за "бронзу" виявилася точнішою за Ніно Салуквадзе з Грузії - 7:5 (587:585). Чемпіонкою Європи у цьому виді програми стала Софія Чонка з Угорщини, яка у фіналі "перестріляла" Вікторія Чайку (Білорусь) - 8:6 (580:583).

У командному заліку в українок Костевич, Катерини Зеленської та Оксани Камінської виявилося в сумі 1734 бали, що дозволило їм на 1 очко обійти команду Росії (1733) і на 5 пунктів - спортсменок з Болгарії – 1729.

Це перші медалі збірної України на Чемпіонаті Європи зі стрільби з малокаліберної зброї та стендової стрільби.

Турнір проходить у Мариборі з 21 по 31 липня.