Тринідад і Тобаго отримав запит США на екстрадицію фігуранта справи про корупцію у ФІФА

Про це повідомив генеральний прокурор країни Ніколас Гарвін, передають РИА Новости з посиланням на Reuters. Ніколас Гарвін заявив, що тепер його відомству належить оцінити документи з міністерства юстиції США для прийняття остаточного рішення.

Читайте такожBBC з’ясувала, куди Уорнер направив гроші ФІФА

Раніше повідомлялося, що суд Тринідаду і Тобаго відклав до 27 липня розгляд справи про екстрадицію Джека Уорнера.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня Інтерпол видав ордер на арешт Джека Уорнера. Він є одним з 14 фігурантів кримінальної справи про корупцію у ФІФА. Він звинувачується в розтраті $10 млн, які повинні були піти на розвиток футболу в країнах Карибського басейну. Раніше Джек Уорнер обіцяв розповісти всю правду про корупцію у ФІФА. При цьому він наполягає, що особисто ні в чому не винен.