Олег Верняєв отримав нагороду кращого спортсмена України в червні

Лауреати місяця отримали грошові премії, дипломи та пам’ятну статуетку, повідомляє прес-служба НОК України.

На перших в історії Європейських іграх лідер збірної України зі спортивної гімнастики Олег Верняєв в черговий раз продовжив підкорення спортивних вершин.

В Баку він приніс рідній країні дві медалі найвищого ґатунку та став володарем срібної нагороди.

Олегу не було рівних у багатоборстві та в опорному стрибку. Разом з партнерами по збірній Ігорем Радівіловим та Микитою Єрмаком він посів другу сходинку на п'єдесталі пошани в командній першості.

Під час нагородження президент НОК України Сергій Бубка зауважив: «Дуже приємно, що славні традиції української школи гімнастики, започатковані легендарними Ларисою Латиніною, Борисом Шахліним, Віктором Чукаріним та продовжені Рустамом Шаріповим, Лілією Подкопаєвою та Валерієм Гончаровим, збагачуються нинішнім поколінням гімнастів. Не перестаю захоплюватися та пишатися не тільки успіхами Олега Верняєва та Геннадія Сартинського, а й їх безмежною самовідданістю улюбленій справі. До кожного старту цей талановитий атлет та висококласний тренер підходять з максимальними завданнями. Вони завжди налаштовані тільки на перемогу. Як наслідок – висока майстерність, феноменальні результати, стабільність виступів Олега на міжнародній арені».

Керманич НОК України також особисто подякував Геннадію Сартинському, відзначивши, що без висококваліфікованих тренерів неможлива поява спортсмена високого рівня. «Олегу дуже пощастило мати такого тренера. Ми часто спілкуємося з Геннадієм Людвиговичем, він дуже хороша, талановита людина, справжній професіонал. Завдяки йому Олег так майстерно удосконалюється, додає з кожним днем».

Він побажав гімнастичній збірній Україні впевнено крокувати до вдалого виступу у Ріо-де-Жанейро, додавши, що зі свого боку Національний олімпійський комітет України й надалі продовжуватиме підтримувати їх як морально, так і фінансово.

Сергій Бубка підкреслив, що НОК вирішив питання щодо придбання нового гімнастичного килиму, який вже найближчим часом буде доставлений у Київ. Разом з тим, Олімпійський комітет виплачує щомісячну стипендію по програмі підготовки до Олімпіади в Ріо-де-Жанейро у розмірі 300 доларів США – виплата таких стипендій триватиме до самого початку Олімпійських ігор.

Лауреати спортивного червня подякували Сергію Бубці та усій команді Олімпійського комітету за постійну підтримку та допомогу, відзначивши, що завжди відчувають її та вона надихає їх на нові й нові перемоги.

Нагадаємо, що для Олега Верняєва це вже шосте подібне високе визнання Національного олімпійського комітету України. Раніше він отримував це звання у листопаді-2012, травні, жовтні та листопаді 2014 року та в квітні-2015.