Дві українки зіграють між собою у чвертьфіналі тенісного турніру в Стамбулі

У матчі другого раунду Бондаренко зломила опір німецькій тенісистки Мони Бартель, повідомляє Тенісний портал України.

Матч завершився з рахунком 6:3, 4:6, 6:2.

Бондаренко вперше вийшла до чвертьфіналу турніру WTA після повернення на корт, через перерву, пов'язану з народженням дочки.

За вихід у півфінал Бондаренко посперечається зі своєю землячкою - киянкою Лесею Цуренко.

У своєму матчі другого раунду Цуренко за 1 годину 11 хвилин обіграла екс-п'яту ракетку світу Даніелу Хантухову зі Словаччини: 6-1 6-1. Зазначимо, що це вже третя перемога українки над словачкою. Рахунок їх особистих зустрічей став 3-1 на користь української тенісистки.

Цікаво, що у першому колі цих змагань Бондаренко обіграла екс-першу ракетку світу Вінус Вільямс зі США, а Цуренко - молоду і перспективну росіянку Дар'ю Гаврилову.

Ще одна представниця України в Стамбулі Ольга Савчук вибула з боротьби вже після першого кола змагань, програвши Бартель.

Турнір у Стамбулі проходить з 20 по 26 липня.