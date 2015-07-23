Українські хокейні клуби вперше за 17 років не потрапили в рейтинг європейських команд

Вперше в ньому немає українських команд, які перебували там постійно починаючи з 1998 року, коли вперше був опублікований список найсильніших команд континенту, повідомляє офіційний сайт ХК «Кременчук».

Реєстр найсильніших команд був створений на основі виступів європейських клубів протягом сезону 2014/15, де беруться до уваги різні рейтинги в наступних турнірах: Ліга чемпіонів, Континентальний Кубок, чемпіонати Росії, Швеції, Фінляндії, Чехії, Швейцарії, Німеччини, Словаччини, Австрії, Білорусі, Італії, Данії, Норвегії, Франції, Великобританії, Польщі, Словенії, Interliga, Угорщини, Румунії, Латвії, Нідерландів, Казахстану.

Перше місце в Топ-205 команд Європи в 2015 році зайняв московський ЦСКА, друге – СКА (Санкт-Петербург), третє – шведський "Шеллефтео АІК".

Всього в 10-ці кращих знаходяться 5 російських клубів, по 2 представника Швеції та Чехії та 1 команда з Фінляндії.

У щорічній класифікації кращих команд Європи взагалі не вказаний чемпіонат України. Нагадаємо, що чемпіонат країни в сезоні-2014/15 стартував лише в лютому і участь у ньому взяли всього 4 клуби.

Цікаво, що в першому рейтингу-1998 було два українських клуби - "Сокіл" і "Беркут", а в рейтингу-1999 був зафіксований рекорд представництва України - 5 команд.

У сезоні-2014 учасник чемпіонату Континентальної хокейної ліги "Донбас" посів у рейтингу 10-е місце.