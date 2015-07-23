УПЛ, 2-й тур, "Волинь" - "Шахтар": онлайн-відеотрансляція

Цей матч відкриє програму 2-го туру змагань.

Зміщення дати поєдинку з п'ятниці на четвер відбулося на прохання «гірників», яким треба готуватися до дебютного матчу в Лізі чемпіонів нинішнього сезону проти турецького «Фенербахче» в Стамбулі. І варто віддати належне керівництву луцького клубу, яке не стало перешкоджати проханню представників ФК "Шахтар".

Сьогоднішній матч з точки зору результату вкрай важливий для обох команд. Навіть незважаючи на те, що для донеччан куди важливіше вдало виступити в кваліфікації ЛЧ. Тільки максимальний результат у матчі в Луцьку дозволить "Шахтарю" в гарному настрої перемикатися на інший турнір.

В цілому луцький колектив нечасто відбирав очки у лідера в цій парі, проте два попередні сезони саме на Волині виявилися для гостей невдалими. У цих іграх вони не забили жодного м'яча при тому, що в цілому ставали найрезультативнішими в кожному з турнірів. У сезоні 2013/14 гірники програли в Луцьку (0:2), а роком пізніше зіграли внічию - 0:0.

В 1-му турі нинішнього сезону лучани показали, що можуть сміливо дивитися в майбутнє: добротна комплектація і поставлений малюнок гри дозволяє сподіватися на добрі результати і на серйозний опір віце-чемпіону. Волинь" зіграла внічию на виїзді з учасником єврокубка полтавською "Ворсклою" - 1:1.

«Шахтар» діє з запасом, однак Мірча Луческу, схоже, ще далекий від розуміння, хто з великої кількості гравців, у нього буде основним. Тому для «Шахтаря», окрім результату, потрібно ще награвати нові зв'язки. До речі, це і буде для багатьох додатковим стимулом – зарекомендувати себе в позитивному світлі напередодні надважливих випробувань. Гірники в першому матчі нового чемпіонату впевнено обіграли дебютанта елітного дивізіону "Олександрію" - 2:0.

На котируваннях букмекерських контор фаворитом гри з великою перевагою вважається "Шахтар", ставки на перемогу якого приймаються з коефіцієнтом 1,27 до 1. У той же час, на нічию можна поставити з розрахунку 5,40 до 1, а на перемогу "Волині" - 8,67 до 1.

Матч "Шахтар" - "Волинь" розпочнеться о 19.00.

УНІАН проведе відеотрансляцію гри. ТВ-трансляція матчу - на каналі "2+2".