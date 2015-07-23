ХК "Донбас" підписав контракт з колишнім гравцем НХЛ

13:59, 23 липня 2015
Спорт
125

Один з кращих гравців українського хокею Сергій Варламов підписав контракт з ХК "Донбас".

Сергей варламов вернулся в

Угода клубу і хокеїста розрахована на один рік, повідомляє прес-служба донецького клубу.

37-річний нападник має багатий досвід виступів за океаном – в АХЛ і НХЛ. Так, він грав за "Свіфт Каррент Бронкос" (WHL), "Сент Джон Флеймз" (AHL), "Уорчестер Айс Кэтс" (AHL), "Манітоба Муз" (AHL), а також клуби найпрестижнішої у світі Національної хокейної ліги - "Калгарі Флеймз" і "Сент-Луїс Блюз".

У російській Суперлізі, а після в КХЛ Варламов одягав ігрові светри ХК "Ак Барс" (Казань), "Сибір" (Новосибірськ), "Северсталь" (Череповець), СКА (Санкт-Петербург) і "Динамо" (Мінськ). Сергій виступав також за ХК ВМФ (Санкт-Петербург) і київський "Сокіл".

З "Донбасом" Варламова пов'язують три чудових сезони. У сезоні 2011/2012 у ролі капітана Сергій дебютував з донецьким клубом в російській Вищій хокейній лізі (ВХЛ). Сезон для досвідченого нападника видався результативний – за 53 гри регулярного чемпіонату йому вдалося набрати 40 (19+21) очок, і ще 8 (4+4) за 10 ігор плей-офф. Рік потому Варламов дебютував з ХК "Донбас" у Континентальній хокейній лізі (КХЛ). Провівши 48 ігор у регулярному чемпіонаті і 4 в Кубку Надії, 37-річний нападник відзначився 18 (8+10) 1 (1+0) балами за результативність відповідно. У тому ж сезоні 2012/2013 у складі ХК "Донбас" Варламов став володарем Континентального Кубка. У сезоні 2013/2014 Сергій дійшов з "Донбасом" до півфіналу Західної конференції КХЛ, де єдиний в історії українського хокею представник в КХЛ поступився празькому "Леву".

З 1999 р. Сергій Варламов регулярно викликається в національну хокейну збірну. У складі синьо-жовтих брав участь у Зимових Олімпійських іграх 2002 р. На минулому чемпіонаті світу, де збірна України виступала у групі А дивізіону D1 А, хокеїст провів три гри, відзначившись 1 (0+1) балом за результативність.

Як повідомляв УНІАН, в літнє міжсезоння-2014 "Донбас" був відсторонений від змагань КХЛ, з можливістю повернутися в лігу після стабілізації ситуації на Донбасі. Сезон 2015/16 команда проведе в чемпіонаті України. Свої домашні матчі клуб буде проводити на льодовій арені міста Дружківка (80 км. від Донецька), який знаходиться на визволеній території України.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter