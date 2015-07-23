ХК "Донбас" підписав контракт з колишнім гравцем НХЛ

Угода клубу і хокеїста розрахована на один рік, повідомляє прес-служба донецького клубу.

37-річний нападник має багатий досвід виступів за океаном – в АХЛ і НХЛ. Так, він грав за "Свіфт Каррент Бронкос" (WHL), "Сент Джон Флеймз" (AHL), "Уорчестер Айс Кэтс" (AHL), "Манітоба Муз" (AHL), а також клуби найпрестижнішої у світі Національної хокейної ліги - "Калгарі Флеймз" і "Сент-Луїс Блюз".

У російській Суперлізі, а після в КХЛ Варламов одягав ігрові светри ХК "Ак Барс" (Казань), "Сибір" (Новосибірськ), "Северсталь" (Череповець), СКА (Санкт-Петербург) і "Динамо" (Мінськ). Сергій виступав також за ХК ВМФ (Санкт-Петербург) і київський "Сокіл".

З "Донбасом" Варламова пов'язують три чудових сезони. У сезоні 2011/2012 у ролі капітана Сергій дебютував з донецьким клубом в російській Вищій хокейній лізі (ВХЛ). Сезон для досвідченого нападника видався результативний – за 53 гри регулярного чемпіонату йому вдалося набрати 40 (19+21) очок, і ще 8 (4+4) за 10 ігор плей-офф. Рік потому Варламов дебютував з ХК "Донбас" у Континентальній хокейній лізі (КХЛ). Провівши 48 ігор у регулярному чемпіонаті і 4 в Кубку Надії, 37-річний нападник відзначився 18 (8+10) 1 (1+0) балами за результативність відповідно. У тому ж сезоні 2012/2013 у складі ХК "Донбас" Варламов став володарем Континентального Кубка. У сезоні 2013/2014 Сергій дійшов з "Донбасом" до півфіналу Західної конференції КХЛ, де єдиний в історії українського хокею представник в КХЛ поступився празькому "Леву".

З 1999 р. Сергій Варламов регулярно викликається в національну хокейну збірну. У складі синьо-жовтих брав участь у Зимових Олімпійських іграх 2002 р. На минулому чемпіонаті світу, де збірна України виступала у групі А дивізіону D1 А, хокеїст провів три гри, відзначившись 1 (0+1) балом за результативність.

Як повідомляв УНІАН, в літнє міжсезоння-2014 "Донбас" був відсторонений від змагань КХЛ, з можливістю повернутися в лігу після стабілізації ситуації на Донбасі. Сезон 2015/16 команда проведе в чемпіонаті України. Свої домашні матчі клуб буде проводити на льодовій арені міста Дружківка (80 км. від Донецька), який знаходиться на визволеній території України.